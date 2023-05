Pioli: “Inter favorita per tanti. Su Leao decidiamo domani”

Queste le parole di Stefano Pioli alla vigilia della partita contro l’Inter:

Lo spirito di Rio Ave può essere utile?

“Sì, ma credo non sia venuto meno. È chiaro che non possiamo contare soltanto su quello senza una qualità alta”.

Leao?

“Oggi ha lavorato sul dritto, domani deciderò cosa fare.”

Se lo convoca può giocare?

“Certo”.

Qual è il livello di rischio che si assumerebbe?

“Io vado a letto tranquillo stasera, tanto domattina saranno Rafa e il dottore a comunicarmi le condizioni. Se starà bene sarà convocato, altrimenti no”.

È il derby più difficile o il più bello?

“È il più difficile, perché è una semifinale di Champions. Però è anche bellissima da preparare, da vivere, da giocare. Ho cercato di trasmettere alla squadra concentrazione e felicità per vivere questi momenti. Poi è chiaro che domani dovremo dare il massimo per cercare di ottenere un risultato importantissimo. Si gioca su 180 minuti e dovremo tenerlo in considerazione”.

Ha detto che l’Inter è favorita. Cosa dovete fare per superare il gap?

“Non ho detto così. Ho detto che per gli altri è favorita. Noi ce la vogliamo giocare, pensiamo di poter eliminare chiunque”.

Una partita di questo genere che motivazioni porta negli alti e bassi del Milan?

“Parliamo di Champions, non abbiamo fatto alti e bassi ma un percorso eccezionale. Vogliamo provare a superare questo ultimo step prima di conquistare una finale di Champions, cosa che a tutti noi non è successo. Le motivazioni son al massimo”.

Quanto è importante San Siro in queste occasioni?

“Ce lo aspettiamo strapieno e con grande energia, cercheremo come sempre di prendere tutte le energie possibili”.

Il test di domani è finalizzato ad averlo a gara in corso o a farlo partire titolare?

“Se il test è pulito può giocare. Se non è pulito non può giocare né dall’inizio né dalla fine. Avrei preferito farlo oggi, ma non era possibile”.

Se Leao non dovesse farcela, un possibile sostituto sarebbe Saelemaekers. Come mai c’è stata questa evoluzione a sinistra?

“Perché in allenamento l’ho provato spesso lì, avendo spostato Brahim a destra nei doppi ruoli. Ha ottime capacità, vediamo che scelte farò domani”.