Real Madrid-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Primo round tra Ancelotti e Guardiola

Real Madrid e Manchester City si sfidano nella prima delle due semifinali di UEFA Champions League. Andata al Santiago Bernabeu, questa sera alle 21. Il Real di Ancelotti, campione d’Europa in carica, è reduce dalla vittoria della Copa del Rey dello scorso sabato contro l’Osasuna, ennesimo titolo per il tecnico emiliano alla guida dei Blancos. Il City, invece, ha superato il Leeds nell’ultima giornata e prosegue la sua marcia verso la conquista della Premier League dopo il sorpasso ai danni dell’Arsenal. Quella tra City e Real è una rivincita dei quarti della passata stagione. In quella occasione furono gli spagnoli ad avere la meglio nel doppio confronto (4-3 per City in Inghilterra e 3-1 per il Real Madrid al Bernabeu). Il match sarà trasmesso su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in streaming su Medieset Infinity, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouaméni, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr. All. Ancelotti.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Mahrez, Silva, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola.