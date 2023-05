Verso Milan-Inter, brutte notizie per Pioli: Leao non sarà titolare

Brutte notizie per Stefano Pioli: Rafael Leao non partirà dal primo minuto contro l'Inter

Alla vigilia del derby di Champions League che vale l’accesso alla finale, i tifosi del Milan non vedono l’ora di tornare a vivere le emozioni che mancano da 16 anni, quando poi la formazione rossonera è riuscita a portare la coppa a casa. Nelle ultime ore, però, giungono brutte notizie per Stefano Pioli.

Milan, Leao partirà dalla panchina?

Nel match contro la Lazio, Rafael Leao è uscito dopo pochi minuti per un problema muscolare: gli esami hanno evidenziato una elongazione muscolare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno portoghese non sarà titolare nell’andata della semifinale di Champions League, in cui il Milan affronterà l’Inter. Pioli spera nel recupero del numero 17 rossonero almeno per la panchina in modo da poter avere un’arma a disposizione durante il match. Al posto dell’ex calciatore del Lille dovrebbe giocare Alexis Saelemaekers.