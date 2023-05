Le probabili formazioni di Brescia-Pisa

Brescia e Pisa si giocano molto, i lombardi la permanenza in Serie A, i nerazzurri un posto nei Playoff. I lombardi hanno diverse assenze, in attacco confermato Ayè, mentre per il Pisa saranno assenti Tourè ed Esteves.

Brescia-Pisa, le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Rodriguez, Adryan; Ayé. Allenatore: Gastaldello.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Hermannson, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Gargiulo; Sibilli; Moreo, Torregrossa. Allenatore: D’Angelo.