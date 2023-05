Calciomercato Juventus, Allegri resta con Giuntoli | Ecco le richieste del tecnico bianconero

Si infiamma il mercato bianconero. Come riportato da Gazzetta.it, Allegri visto il possibile arrivo in Champions League è destinato alla permanenza in bianconero, anche con il possibile arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo ds, considerato che potrebbe lasciare Napoli.

Calciomercato Juventus, tante le cessioni per Giuntoli

L’attuale ds azzurro in comune accordo con la società bianconera avrebbe poi anche il compito di piazzare i tanti esuberi (Zakaria, Arthur e Mckennie) e ringiovanire la rosa, a cominciare da difesa e sugli esterni.