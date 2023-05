Calciomercato Milan, rivoluzione totale dei rossoneri: ecco chi andrà via in estate

Il Milan sta facendo tantissima fatica in questo fine di stagione, nonostante sia ancora in corsa per la finale di Champions League e per piazzarsi tra le prime 4 in campionato. Nonostante ciò sono evidenti le difficoltà dei rossoneri, soprattutto quando mancano alcuni titolari. I ricambi del Milan non sono all’altezza dei titolari e per questo motivo il Diavolo va in difficoltà quando qualche pezzo è fuori per un qualsivoglia motivo. La dirigenza rossonera dovrà fare un grande lavoro per quanto riguarda il mercato estivo per creare una rosa più lunga.

Calciomercato Milan, i rossoneri pronti alla rivoluzione della rosa

Il Milan non solo dovrà lavorare in entrata, bensì anche in uscita, poiché molti giocatori non hanno reso come ci si aspettava. Si parla addirittura di 10 possibili partenze, mettendo in atto uno stravolgimento totale della rosa. A giocatori in scadenza come Ibrahimovic, Tatarusanu, Mirante, Bakayoko non verrà rinnovato il contratto, mentre per Dest e Vranckx non ci sarà riscatto. Bocciati anche Adli e Ballo-Tourè, Rebic. Da vedere la situazione di Messias, anche se probabilmente anche lui verrà rimpiazzato. Sarebbe questa la soluzione della dirigenza meneghina: un cambiamento radicale per rendere il Milan più competitivo.