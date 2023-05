Calciomercato Roma, arriva il doppio colpo a zero: agenti a Trigoria

La Roma continua a puntare sui parametri zero di qualità. Dopo Dybala e Matic arrivati la scorsa estate, altri due giocatori potrebbero arrivare a zero. Il primo è Houssem Aouar, in scadenza con il Lione e i giallorossi si sono mossi d’anticipo per accaparrarsi il calciatore. Per il francese è pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Il secondo arriverebbe dalla Bundesliga e si tratta di Evan N’Dicka, classe 1999 dell’Eintracht Francoforte.

Gli agenti di N’Dicka nella Capitale

Negli scorsi giorni, i rappresentanti del difensore francese sono stati avvistati nel campo sportivo di Trigoria per un faccia a faccia con Mourinho. N’Dicka potrebbe arrivare in estate a zero così da aumentare il livello del reparto arretrato dei giallorossi.