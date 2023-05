Inter, Cannavaro è certo: “I nerazzurri sono nettamente favoriti”

Nell’andata delle semifinali di Champions League, terminatasi con il risultato di 2-0 per l’Inter, i nerazzurri sono scesi in campo con il piglio giusto e hanno dato una grandissima prova di forza attraverso una prestazione molto solida. Molti sono rimasti sorpresi dall’atteggiamento troppo compassato del Milan e da come l’Inter ha preparato il match, perché ci si aspettava un match più equilibrato o quantomeno un po’ più chiuso.

Inter, senti Cannavaro: “Comunque vada, se la giocano alla pari con Real e Manchester City”

Di quest’opinione è anche l’ex campione del Mondo Fabio Cannavaro, il quale, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il primo round dell’Euroderby: “Vista la partenza dell’Inter l’altra sera, che nessuno forse si aspettava perché c’era grande tensione come 20 anni fa, per il ritorno è nettamente favorita. Il Milan deve fare una grande partita per ribaltare la gara, ma l’importante è che una squadra italiana possa andare in finale di Champions League. Comunque vada, se la possono giocare sia con Real Madrid che Manchester City. Si parte alla pari”.