Lazio-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

La Lazio torna in campo, stasera contro il Lecce, per aprire questa 35esima giornata di campionato. Sarà un match avvincente visto che si “combatterà” con due diversi obiettivo. Per i biancocelesti vincere è fondamentale per continuare a stare nei primi quattro posti, mentre i ragazzi di Baroni dovranno dare il massimo per sfuggire alla zona retrocessione.

Lazio-Lecce, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni