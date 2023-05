Milinkovic gol: la Lazio si salva all’Olimpico (2-2)

La Lazio torna all’Olimpico pronta ad affrontare un Lecce determinato, in cerca di punti salvezza. I biancocelesti, invece, hanno l’obbligo di vincere per continuare a rimanere dentro la corsa Champions, che garantirà un buon mercato estivo. Nel primo tempo i ragazzi di Baroni fanno capire subito l’importanza del match adottando un atteggiamento propositivo, mentre la Lazio studia l’avversario. I ritmi sono alti, soprattutto a centrocampo, dove si combatte duramente su ogni pallone. Colpo di scena al minuto 23, quando al Lecce viene fischiato un calcio di rigore per un fallo causato da Hysaj su Blin. Sul pallone Strefezza che perde l’occasione di portare in vantaggio i giallorossi, tirando al lato. Si sveglia la Lazio che solo pochi minuti dopo, trova il vantaggio con Ciro Immobile che viene pescato da un grande assist di Luis Alberto. Il Lecce, però, sembra non sentire il colpo e continua il suo forcing e, proprio con grande determinazione, riesce a trovare il pareggio con Oudin allo scadere del primo tempo. Il secondo tempo la trama non cambia, tutt’altro! Baroni sembra aver stimolato i suoi che rientrano in campo con cattiveria e coraggio al punto che, al minuto 51, Oudin, sigla la doppietta sfruttando un bel pallone di Strefezza. Sarri prova a smuovere qualcosa inserendo Pedro, sperando di sfaldare la solida difesa giallorossa. Tanti i tentativi dei biancocelesti che, proprio nel finale, trovano il pareggio con Milinkovic-Savic, sfruttando una mischia, colpisce di testa edc insacca. Brutto pareggio per la Lazio che continua a guardarsi le spalle dalle milanesi. Ottima prestazione del Lecce di Baroni che allunga leggermente sulla zona retrocessione.

Lazio-Lecce, risultato e tabellino (2-2)

Reti: 34′ Immobile; 47′, 51′ Oudin, 90+2 Milinkovic Savic

Ammonizioni: Lazzari; Banda; Oudin; Sarri; Pellegrini, Falcone, Milinkovic-Savic, Blin

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj(13′ st Pellegrini); Milinkovic, Marcos Antonio(28′ st Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson(13′ st Pedro), Immobile, Zaccagni.A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Patric, Marusic, Fares, Pellegrini, Basic, Bertini, Pedro, Cancellieri, Gonzalez. All.: Maurizio Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey(32′ st Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo(23′ st Ceesay), Banda(23′ st Di Francesco). A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Pongracic, Askildsen, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Persson, Maleh, Ceesay, Cassandro, Pezzella. All.: Marco Baroni