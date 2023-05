Spal-Parma, le probabili formazioni

La Spal si gioca la permanenza in Serie A, con una vittoria potrebbe raggiungere i Playout. Oddo recupera Dickmann, mentre per Nainnggolan la stagione è finita, Pecchia deve affidarsi a Chichizola in porta.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Varnier, Meccariello, Celia; Maistro, Prati, Contiliano; Fetfatzidis; Moncini, Rauti. Allenatore: Oddo.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Benedyczak; Vazquez. Allenatore: Pecchia.