Cagliari-Palermo, probabili formazioni e dove vederla

Il Cagliari di Ranieri ospita il Palermo

Scontro play-off a Cagliari tra i sardi e il Palermo. Il Cagliari, attualmente quinto, ambisce al quarto posto in classifica. Situazione ben diversa per i siciliani che devono ottenere un risultato positivo per consolidare la propria posizione in classifica che garantirebbe la qualificazione ai play-off. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.



Probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Prelec. All. Ranieri.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Soleri. All. Corini.