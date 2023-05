Bari-Reggina, probabili formazioni e dove vederla

Il Bari ospita la Reggina

Il Bari a caccia dell’aritmetica terzo posto, che garantirebbe una via preferenziale con partenza dalle semifinali dei play-off. I pugliesi sfidano la Reggina di Inzaghi precipitata all’ottavo posto in classifica dopo i 5 punti di penalizzazione, che non garantisce la certezza di partecipazione ai play-off. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Probabili formazioni:

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Benedetti; Folorunsho; Esposito, Cheddira. All. Mignani

Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Strelec, Rivas. All. Inzaghi