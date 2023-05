Benevento-Modena, probabili formazioni e dove vederla

Benevento vicino alla C

Sempre più vicina la retrocessione per i campani del Benevento, impegnati oggi nell’incontro contro il Modena. Sconfitta e pareggio condannerebbero le Streghe all’aritmetica retrocessione in terza seria, come anche la vittoria se seguita da risultato positivo di una tra Perugia e Brescia. Il Modena, invece, arriva in Campania con ancora il sogno play-off non tramontato, essendo a soli tra punti dal Palermo settimo. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.



Le probabili formazioni:

BENEVENTO (4-3-1-2): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca, Foulon; Karic, Viviani, Tello; Ciano; Farias, Pettinari