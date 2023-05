Brescia-Pisa, probabili formazioni e dove vederla

Brescia per la salvezza

Al Rigamonti il Brescia cerca la salvezza contro il Pisa. Lombardi, a 38 punti, occupano il quartultimo posto in classifica, e dovranno vincere per evitare la retrocessione diretta e approdare ai play-out. Tuttavia, anche il Pisa cercherà un risultato positivo per accedere ai play-off. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Rodriguez, Adryan; Ayé.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Rus, Hermannson, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Gargiulo; Sibilli; Moreo, Torregrossa.