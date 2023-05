Calciomercato Inter, entro la fine del mese la firma del difensore | I dettagli

L’Inter si prepara ad un finale di stagione che può regalare grandi soddisfazioni tra campionato, Champions League e Coppa Italia: oltre al campo, potrebbero arrivare ottime notizie anche sul fronte rinnovi, con un’importante annuncio entro la fine di questo mese.

Calciomercato Inter, il rinnovo di Bastoni pronto per essere annunciato

Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è ottimismo diffuso proprio sul rinnovo di Bastoni in scadenza nel 2024. L’Inter sa che una soluzione andrà trovata al più breve, entro l’inizio vero e proprio del mercato, onde evitare un nuovo caso Skriniar. Ora il club è fiducioso di chiudere il rinnovo entro la fine di questo mese, con un ingaggio che non dovrebbe andare lontano, bonus compresi, dai 6 milioni a stagione.