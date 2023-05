Calciomercato Juventus, incertezza sul futuro dell’attaccante | Diversi club europei sul top player

La Juventus vive nell’incertezza di ciò che succederà nella prossima stagione a causa delle vicende giudiziarie che la coinvolgono: dalle sentenze, e dalla possibile esclusione dalle coppe europee, dipenderà il mercato dei bianconeri che rischiano di perdere qualche pezzo pregiato.

Calciomercato Juventus, molti club europei su Vlahovic

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in caso di esclusione dalle coppe europee, la Juventus sarebbe costretta a sacrificare almeno uno dei suoi pezzi pregiati. In questo scenario Vlahovic, che ha mercato indipendentemente dal rendimento altalenante di questa stagione, per un’offerta irrinunciabile (60-70 milioni) potrebbe partire. Su di lui hanno messo gli occhi Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea e Newcastle.