Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic in bianconero: trattativa in stato avanzato

La Lazio rischia di non poter più contare sul proprio talento in mezzo al campo. Milinkovic-Savic, infatti, ha già deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024 e di lasciare il club biancoceleste durante il prossimo mercato estivo così da fargli monetizzare qualcosa alla società che gli ha dato tanto in questi 8 anni. Tanti i club a contendersi il serbo ma una su tutte è in vantaggio nella trattativa.

Il Newcastle fa sul serio

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milinkovic-Savic sarebbe a un passo dal Newcastle. I Magpies sono terzi in Premier League a +3 sul Liverpool quinto ma con una partita in meno rispetto ai Reds. L’acquisto del serbo rappresenterebbe il regalo perfetto a Eddie Howe per la storica qualificazione alla prossima Champions League.