Calciomercato Lazio, nuova idea per il centrocampo: lo vuole Sarri

La Lazio esce con un brutto pareggio dall’Olimpico, contro il Lecce, ma nonostante ciò, si comincia a guardare al mercato estivo. Sarri ha fatto sapere che non muoverà una pedina finché non sarà chiaro il futuro di Milinkovic-Savic. Il serbo è indeciso se cambiare aria o no e la Juventus preme per averlo, a questo punto a Sarri, non rimane altro che valutare un sostituto.

Lazio, Sarri vuole Jorginho

Maurizio Sarri è molto legato a Milinkovic-Savic dal fatto che copre un ruolo molto importante nel suo gioco. Se dovesse essere venduto, a quel punto, ci sarebbero tutte le condizioni per andare a Jorginho. Il centrocampista dell’Arsenal ha sempre manifestato la voglia di tornare in Italia, perlopiù, se alla guida della squadra ci fosse Sarri.