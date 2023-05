Calciomercato Milan, Rebic può dire addio | Maldini ha già scelto il sostituto

Il Milan sta già studiando i movimenti di mercato per garantire quel salto di qualità che ancora manca alla rosa di Pioli: uno di quei giocatori che ha deluso soprattutto in questa stagione è Ante Rebic. Il croato può dire addio ai rossoneri in estate per tornare in Bundesliga e Maldini ha già pronto il sostituto.

Calciomercato Milan, in caso di addio di Rebic i rossoneri vanno su Adli del Bayer Leverkusen

Come riportato da L’Equipe, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Amine Adli, classe 2000, francese di origini marocchine che può giocare non soltanto a sinistra, ma anche a destra. In stagione, con il Bayer, ha totalizzato 6 gol e 6 assist in 34 presenze tra campionato, Champions ed Europa League.