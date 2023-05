Calciomercato Roma, diversi club di Premier sul difensore: osservatori in Italia

Pinto fa il prezzo per il brasiliano

La Roma rischia di perdere uno dei suoi difensori migliori. Nelle ultime settimane molte squadre di Premier League hanno inviato i propri osservatori in Italia per seguire più attentamente le prestazioni di Roger Ibanez.

Roma, le cifre per Ibanez

Il numero 3 è stato uno dei difensori più affidabili per José Mourinho in questa stagione e ciò ha attirato l’attenzione di molti club inglesi. Il club giallorosso ne fa una valutazione di 30 milioni di euro per lasciar partire l’ex Atalanta. Il brasiliano, quindi, potrebbe lasciare la Roma dopo appena tre stagioni.