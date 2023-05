Calciomercato Roma, il Tottenham cerca in casa giallorosso: via a giugno?

Il Tottenham sta formando la squadra del futuro e per farlo dovrà iniziare dalla dirigenza. Paratici ormai è storia. L’ex ds bianconero è stato deferito per il caso plusvalenze che ha colpito la Vecchia Signora, perciò gli Spurs cercano una figura valida per sostituirlo.

Roma, il Tottenham pensa a Pinto

Per sostituire Paratici, il club londinese, sta pensando a Tiago Pinto. Tanti sono i nomi sulla lista del Presidente Daniel Levy, che sta seriamente valutando di ingaggiare il general manager della Roma, già a giugno.