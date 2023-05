Calciomercato Roma, Pinto studia la mossa: Spinazzola in dubbio

Spinazzola via a giugno?

Leonardo Spinazzola è rientrato con stabilità nella Roma, si è ripreso definitivamente dopo il lungo stop post Europeo per la rottura del tendine d’Achille ed è tornato a essere importante per José Mourinho. Sul suo futuro, però, resta un grosso punto di domanda.

Roma, l’idea è Grimaldo

il suo contratto coi giallorossi è in scadenza 2024 e, finora, non si è parlato di rinnovo. A breve il classe ’93 aspetta novità, mentre Tiago Pinto valuta quello che il mercato può offrire, con la candidatura di Grimaldo che si fa sempre più concreta. Il giocatore lascerà il Benfica, e sarà l’ottima occasione a parametro zero.