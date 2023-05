Inter-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

L’Inter prova il sorpasso alla Lazio

Una Inter in grandissima condizione ospita il Sassuolo di Dionisi a San Siro nel match delle 20.45. Nerazzurri, in periodo straordinario e reduci dalla vittoria straordinaria che potrebbe significare finale di Champions, cercano il sorpasso alla Lazio, fermata dal Lecce, al terzo posto in classifica. Neroverdi, invece, che dopo il pareggio casalingo contro il Bologna vogliono ritrovare una vittoria che manca da due giornate. L’incontro verrà trasmesso su DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251) e in streaming su Sky, DAZN e Now.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Bellanova; Correa, Lukaku. All. Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi