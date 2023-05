Non è un periodo brillantissimo per i Red Devils di Ten Hag che arrivano da due ko anche se di fronte ci sarà la squadra di Lopetegui con calciatori come Luiz, Lemina e Costa.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea, Maguire, Lindelof, Shaw, Dalot; Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes; Anthony, Martial, Rashford. Allenatore: Erik ten Hag.

WOLVERHAMPTON (4-4-2): Jose Sa; Semedo, Dawson, Kilman, Tote Gomes; Luiz, Neves, Lemina, Neto; Cunha, Costa. Allenatore: Julen Lopetegui.