Milan, Pioli conferma: “Leao ci sarà al ritorno con l’Inter”

I tifosi milanisti possono sorridere, poiché Rafael Leao sarà presente per il match di ritorno delle semifinali di Champions League, in programma martedì alle ore 21. A confermarlo è proprio l’allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di MilanTv. I rossoneri hanno assolutamente bisogno del giocatore più importante della rosa perché non sarà per niente facile rimontare lo 0-2 dell’andata.

Milan, Pioli: “È il momento cruciale, servono lucidità e determinazione“

Stefano Pioli ai microfoni di MilanTv ha parlato della partita di domani e ha tranquillizzato i tifosi del Diavolo sulla presenza di Leao nell’Euroderby. Ecco le sue parole: “Leao con lo Spezia non ci sarà, ma ci sono buonissime possibilità che domenica torni in gruppo e che sia disponibile per il ritorno con l’Inter. Lo stesso vale per Krunic e Messias. Ibrahimovic e Florenzi chiaramente fuori. È il momento cruciale…“.

Hai poi aggiunto: “Domani sarà una partita pesante per il campionato e per la preparazione del match di ritorno con l’Inter. Servono lucidità e determinazione: il campionato è alle ultime battute e domani è molto, molto importante. In testa abbiamo anche la Champions, questo è chiaro e per preparare al meglio la Champions servirà giocare bene domani. Il cammino dello Spezia un po’ strano. Ho visto attentamente le ultime partite e meritava di più per il gioco espresso. Anche per loro sarà una partita delicata visto che per la prima volta sono in zona retrocessione: ci aspettiamo un avversario molto attento, molto determinato, molto concreto, così come dovremo esserlo noi”.