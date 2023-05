PSG-Ajaccio, probabili formazioni e dove vederla

Il PSG insegue il titolo

Continua la lotta al titolo in Ligue1. La vittoria del Lens contro il Lorient obbliga i parigini alla vittoria nel match casalingo di questa sera, alle 21, contro l’Ajaccio. Infatti, il Lens, attualmente secondo con 75, si è avvicinato, portandosi a soli tre punti dalla formazione di Galtier. Tuttavia, l’Ajaccio sembra essere condannato alla retrocessione, lontanissimo dalla zona salvezza. L’incontro sarà trasmesso, in esclusiva, su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

PSG (3-5-2): Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Danilo; Hakimi, Vitinha, Verratti, F. Ruiz, Bernat; Messi, Mbappé

Ajaccio (4-3-3): Leroy; Youssouf, O. Gonzalez, Vidal, Diallo; Bayala, Coutadeur, Marchetti; Soumano, Hamouma, Spadanuda.