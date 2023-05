Salernitana-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Atalanta a Salerno per l’Europa

Scontro importante, quello delle 15, tra Salernitana e Atalanta. I bergamaschi chiamati a vincere per riscattare la brutta sconfitta casalinga contro la Juventus e per restare vicini alla zona Champions League, lontana 5 punti. Anche la Salernitana è chiamata a rispondere alla brutta prestazione di Empoli e fare punti per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Dia; Botheim.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Muriel; Zapata.