Spezia-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Rossoneri ospiti al Picco

Incontro fondamentale per entrambe quello delle 18 tra Spezia e Milan. I liguri, attualmente terzultimi dopo la vittoria del Verona, vogliono uscire da una posizione che attualmente significherebbe Serie B. Rossoneri, reduci dalla sconfitta nell’Euroderby, cercheranno di trovare una maggiore continuità in campionato per restare vicini alla zona Champions League. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde. All. Semplici.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Origi, Giroud. All. Pioli.