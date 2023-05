Sudtirol-Cittadella, probabili formazioni e dove vederla

Il Sudtirol ospita il Cittadella

A Bolzano arriva il Cittadella. Padroni di casa chiamati alla vittoria per mantenere il quarto posto in classifica, valevole per le semifinali dei play-off. Il Cittadella, invece, è ancora a rischio play-out e vorrà vincere per evitarli. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.



Probabili formazioni:

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Celli, De Col, Tait, Belardinelli, Casiraghi, Mazzocchi, Odogwu.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Perticone, Salvi, Pavsn, Donnarumma, Vita, Branca, Crociata, Antonucci, Magrassi, Ambrosino.