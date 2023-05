Venezia-Perugia, probabili formazioni e dove vederla

Il Perugia vuole evitare la retrocessione

Scontro fondamentale per entrambe quello di oggi alle 14 tra Venezia e Perugia. Veneti a caccia di punti per arrivare ai play-off, decimi, a 46 punti, dovranno vincere e sperare in uno stop di altre pretendenti. Umbri in posizione ben diversa. La formazione di Castori vorrà evitare la retrocessione vincendo e sperando in un risultato negativi di Brescia e Cosenza. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.



Le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Hristov, Svoboda, Carboni; Candela, Andersen, Tessmann, Ellertson, Zampano; Pohjanpalo, Novakovich.

PERUGIA (3-5-1-1): Gori; Sgarbi, Angella, Struna; Casasola, Santoro, Capezzi, Kouan, Lisi; Luperini; Di Serio.