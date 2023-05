Accardi sempre più vicino al Napoli | C’è la conferma

L’agente Davide Torchia ha parlato di mercato e non solo ai microfoni di TMW Radio. Questo uno stralcio di intervista sul prossimo dirigente del Napoli visto che Giuntoli finirà probabilmente alla Juventus.

Accardi nome giusto per Napoli?

“Ha fatto la sua gavetta con umiltà, l’Empoli fa campionati da Scudetto perché ha l’obiettivo salvezza, ma sono due anni che praticamente non lotta per quell’obiettivo e riesce a fare punti importanti fin da subito. Anche in questa stagione si è salvato con tre giornate d’anticipo e non ha mai navigato nella zona retrocessione. Sa lavorare bene e, come Bigon e Giuntoli, viene da una realtà minore. Inoltre a Napoli c’è un presidente molto presente e un ottimo reparto scouting per questo penso che Accardi possa inserirsi bene”.

Chi vedresti bene a Empoli?

“Carli poteva essere un nome per il dopo Accardi, anche per i suoi trascorsi in una società che è una grande famiglia, senza però tralasciare la professionalità. Loro puntano molto sulla crescita interna perché devi sentirti dentro l’Empoli. E per questo spesso si costruiscono in casa i propri direttori sportivi come successo con Vitale, Carli e appunto Accardi. Anche qui c’è un presidente di campo, che dalla mattina alla sera vive la squadra, ma ha anche una grande lucidità e non si fa mai prendere da condizionamenti esterni quando le cose vanno male”.