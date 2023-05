Calciomercato Inter, con Lotito non si parlerà solo di Acerbi | Inzaghi lo vuole

L’Inter si gode meritatamente la conquista di un posto in finale di Champions dove affronterà il Manchester City a Istanbul. La dirigenza, però, pensa già a come impostare il futuro del club nerazzurro. Intanto ci sarà da chiarire chi sarà la guida tecnica l’anno prossimo, anche se tutto fa pensare che Inzaghi si sia conquistato con i risultati la conferma. Proprio il tecnico piacentino avrebbe due richieste per il mercato estivo.

Acerbi resta, Lazzari lo segue

La prima richiesta, ovviamente, è quella della riconferma di Acerbi, con l’Inter che probabilmente verserà il riscatto pattuito di 4 milioni nelle casse di Lotito. Il secondo desiderio è quello che riguarda un pupillo di Simone Inzaghi ossia Manuel Lazzari e la trattativa potrebbe sbloccarsi con l’arrivo di Fabbian alla corte di Sarri.