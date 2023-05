Calciomercato Milan, Maldini ha pronta la rivoluzione: tutti i nomi sulla lista dei partenti

Il Milan valuta chi resta e chi no la prossima stagione. Uno che sicuramente lascerà è Tatarusanu che si libererà a zero e al suo posto è già stato scelto Sportiello come vice-Maignan. Insieme al rumeno se ne andrà, e probabilmente si ritirerà, anche Antonio Mirante che non ha mai esordito con la maglia rossonera. Un altro giocatore che non ha praticamente mai visto il campo quest’anno è Sergino Dest, il quale non verrà riscattato dal Barcellona.

Da Ballo-Touré a Origi, ultima chance per tanti

Tra quelli che possono lasciare ci sono anche nuovi acquisti come Adli e Vranckx. Mentre ultime opportunità di mettersi in mostra per Messias e Origi, con il secondo che non ha mai convinto. Concludiamo con il ritorno di Bakayoko al Chelsea e le probabili partenze di Ballo-Touré e Rebic.