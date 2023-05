Siviglia in finale di Europa League: Juve sconfitta per 2-1 ai supplementari

Il Siviglia affronterà la Roma a Budapest

Finisce 1-1 tra Siviglia e Juventus. Il Siviglia si qualifica alla finale di UEFA Europa League dove affronterà la Roma il prossimo 31 maggio. Primo tempo scoppiettante con occasioni da una parte e dall’altra: due grandi parate di Bounou e Szczesny rispettivamente su Gatti e Ocampos, palo di Moise Kean, al minuto numero 32, su un grande passaggio di Di Maria, che poco prima aveva sprecato una grande occasione, e il gol annullato a Rabiot per fuorigioco di Locatelli. Grande intensità nella ripresa, subito grandi occasioni, al minuto 55 la Juventus va nuovamente vicina alla rete con Rabiot, ma al 65′ trova la rete con il nuovo entrato Dusan Vlahovic. Il Siviglia reagisce alla grande, e lo fa subito, trovando il pareggio con Suso, anch’egli da subentrato, con un gran tiro dal limite d’area al 71′. Finisce in parità, stesso risultato dell’andata, e si va ai tempi supplementari. La Juve parte bene, due grandi occasioni con Vlahovic, ma il Siviglia va in vantaggio al 95′ con un colpo di testa di Lamela. I bianconeri

Siviglia-Juventus, risultato e tabellino

Reti: 65′ Vlahović (J), 71′ Suso (S), 96′ Lamela (S)

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas (105′ Gomez), Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos (70′ Lamela), Oliver Torres (62′ Suso – 116′ Rekik), Bryan Gil (99′ Montiel); En-Nesyri. A disposizione: Dmitrovic, Alberto Flores, Montiel, Alex Telles, Rekik, Suso, Rafa Mir, Lamela, Gomez, Hormigo, Bueno. Allenatore: Mendilibar

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (105′ Milik), Fagioli (41′ Paredes), Locatelli (86′ Miretti), Rabiot, Iling-Junior (86′ Kostic); Di Maria (64′ Chiesa); Kean (64′ Vlahović). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Barbieri, Kostić, Miretti, Paredes, Chiesa, Vlahović, Milik. Allenatore: Allegri