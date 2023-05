Thiago Motta consiglia Roma e Juventus: “Arnautovic sogna di giocare la Champions”

“Marko come tutti gli altri gioca quando sta bene, se può essere utile alla squadra. Avete parlato tantissimo di lui, l’avete già messo in altre squadre mentre noi stiamo pensando alla Cremonese. Non abbiamo nessun problema personale, sono solo scelte tecniche, è solo per quello che vedo nel campo e sono scelte per il bene del Bologna. Se dovessero arrivare squadre per Arna che ha 34 anni, squadre che puntano o giocano in Europa, penso che sarebbe giusto che lui possa avere una grande opportunità per giocarci. In ogni caso, se sta bene ed è utile per la squadra gioca, punto”.

Queste le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna alla vigilia della sfida contro la Cremonese su Marko Arnautovic, attaccante che piace a Milan, Roma e Juventus.