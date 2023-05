Queste le parole di Tiago Pinto, gm della Roma ai microfoni di Sky Sport nel pre gara della sfida contro il Leverkusen.

Budapest?

“Non ci pensiamo, siamo contenti per la presenza dei tifosi anche qua, ma la partita è ancora al 50% e non ci pensiamo”.

Belotti?

“Ci sono tanti esempi per cui il lavoro dell’attaccante non è solo far gol. Ci aiuterà facendo cose importanti”.

Lei è scaramantico?

“Se ve le dico (ride, ndr). Ne ho tante, dobbiamo stare tranquilli”.