Calciomercato Inter, il difensore rinnova: firma a un passo

Tante belle notizie nell’ultimo periodo per i tifosi nerazzurri. Oltre ad aver conquistato la finale di Champions League e a un quarto posto che sembra quasi consolidato arriva un’altra news molto importante in casa Inter. Si tratta di un rinnovo prezioso in chiave futura. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni che nei prossimi giorni firmerà il prolungamento del contratto a cifre più alte.

Bastoni firma, cifre e dettagli dell’affare

L’accordo che andrà a firmare Bastoni prevede un prolungamento del contratto che lo legherà all’Inter per altri 5 anni rispetto alla scadenza attuale del contratto. Il difensore percepirà 5 milioni di euro a stagione più bonus. Marotta blinda il suo centrale difensivo e il Manchester City, interessato al giocatore, dovrà cercare altrove.