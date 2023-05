Calciomercato Inter, l’agente di Onana è convinto: “Il mio assistito è concentrato sulla finale”

Le due vittorie nel doppio scontro contro il Milan nella semifinale di Champions League ha permesso all’Inter di staccare il pass per la finale, in cui affronterà il Manchester City. Uno dei protagonisti della cavalcata nerazzurra è stato senza ombra di dubbio André Onana, il quale dopo poche partite è riuscito a prendersi il posto da titolare che fino all’inizio di questa stagione era di Samir Handanovic.

Inter, le parole dell’agente di Onana

Ai microfoni di TVPlay è intervenuto Albert Botines, agente del portiere André Onana, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito: “Le voci di mercato sono normali in questa fase, ma preferisco non parlarne perché è molto presto ed ora il ragazzo è concentrato solo sul campo. Per ciò che concerne il rinnovo, con l’Inter abbiamo un contratto di cinque anni, ha altre quattro stagioni davanti con i nerazzurri ed ora è concentrato solo al raggiungimento della qualificazione nella massima competizione europea per il prossimo anno e sulla finale di Champions League. Ha ancora un contratto lungo, sta tranquillo. E’ molto felice, gioca nella squadra più forte d’Italia”. Il procuratore dell’estremo difensore ha rivelato anche un aneddoto: “Il primo contatto l’ho avuto con Piero Ausilio, ancor prima della squalifica di Onana. Quando è stata ufficializzata la squalifica, Ausilio ha ribadito la sua volontà di portarlo all’Inter. Da allora ha deciso di andare all’Inter a prescindere nonostante tante altre offerte arrivate”. Sull’impatto del camerunense, invece, Botines ha affermato: “È molto felice e contento, l’inizio è stato un po’ difficile perché ha faticato a trovare spazio. Ha lavorato duro per prendere il posto del capitano Handanovic“.