Calciomercato Juventus, seconda stagione senza trofei: la decisione su Allegri

In vista della prossima stagione la Juventus è chiamata a decidere sulla conferma di Massimiliano Allegri

Dopo la cocente delusione, la Juventus dovrà programmare la prossima stagione: la sconfitta ai supplementari contro il Siviglia chiude l’annata disastrosa dei bianconeri in Europa. La Vecchia Signora dovrà cercare di staccare la squadra che arriverà quinta in classifica il più possibile per avere speranze di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League: il 22 maggio 2023, infatti, ci sarà la sentenza sulla penalizzazione che la Corte di Appello della Figc infliggerà alla squadra di Massimiliano Allegri.

Juventus, cambierà la guida tecnica?

Al termine di questa particolare stagione la Juventus dovrà decidere se cambiare o meno guida tecnica: alcune ipotesi vorrebbero che Allegri rimanga sulla panchina bianconera in virtù di un contratto molto oneroso, ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport non dovrebbe essere scontato: secondo la Rosea, infatti, la dirigenza della Vecchia Signora analizzerà l’annata e in base ad alcune valutazioni deciderà se confermare o meno il tecnico toscano. L’ex allenatore del Milan è blindato da un contratto che scadrà nel 2025, ma la sua permanenza dipenderà dal rapporto costi-benefici e, dunque, ci sarebbe la possibilità che Madama nella prossima stagione possa ripartire con una nuova guida tecnica. Nelle prossime settimane sarà tutto più chiaro.