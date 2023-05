Calciomercato Lazio, cercasi vice Immobile: sfida all’Inter

In vista della prossima stagione la Lazio starebbe cercando un vice Immobile: sfida aperta all'Inter per il centravanti

La squadra di Maurizio Sarri sta conducendo un’ottima stagione: la Lazio, infatti, si trova al quarto posto in classifica con 5 lunghezze di vantaggio sul Milan. L’accesso alla prossima edizione della Champions League è molto importante per la società a livello economico e, dunque, il tecnico toscano sta caricando i suoi per il rush finale che potrebbe permettere ai tifosi biancocelesti di respirare di nuovo l’aria della massima competizione europea.

Lazio, Retegui tra gli obiettivi di Tare

Nonostante la stagione non sia terminata, la Lazio sarebbe molto attiva sul mercato: Tare starebbe cercando il vice Immobile in quanto l’attaccante nel corso di questa annata ha avuto dei problemi che stanno facendo preoccupare la dirigenza biancoceleste. Nella lista del direttore sportivo della Lazio, oltre a Pinamonti, ci sarebbe Matteo Retegui, attaccante italo-argentino su cui avrebbe messo gli occhi anche l’Inter. Le alternative ai due calciatori dovrebbero essere Rafa Silva, in scadenza di contratto con il Benfica, e Mariano Diaz, il quale sarebbe fuori dai piani del Real Madrid.