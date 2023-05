Calciomercato Lazio, nuovo nome per il vice Immobile | E’ un ex nerazzurro

Aspettando di capire quale saranno le intuizioni di Tare spuntano diversi nomi come alternativa a Immobile. Oltre a Retegui, sono 3 i calciatori scelti per questo ruolo. Piacciono sempre Gimenez del Feyenoord, Rafa Silva in scadenza nel 2024 dal Benfica per cui i lusitani chiedono una ventina di milioni ma anche Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo ed ex calciatore dell’Inter, nonostante i 5 gol messi a segno quest’anno in 29 partite, un po’ pochi per un calciatore delle sue prospettive.

Questo il punto fatto da “Il Corriere dello Sport”, che sottolinea come Sarri abbia richiesto da mesi un’alternativa al calciatore napoletano visto il solo Cancellieri a disposizione.