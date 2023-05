Calciomercato Milan, contatti con il Chelsea: Maldini ci prova

Il club rossonero ha avviato i contatti con i londinesi per il classe 1996, considerato adatto e affidabile per il progetto tecnico. Dopo il sondaggio effettuato, si dovrà lavorare per trovare un’intesa. Il profilo del centrocampista inglese sarebbe un tassello importante da inserire nella mediana del Milan.

Milan, occhi su Loftus-Cheek

In questa stagione, Ruben Loftus-Cheek non ha trovato molto spazio al Chelsea. In Premier League sono 22 le partite giocate, con un assist. Sette partite, invece, in UEFA Champions League.