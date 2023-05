Calciomercato Milan, il futuro di Maldini è a rischio | Le ultime

Il futuro di Maldini al Milan è legato alla qualificazione in Champions League

Il futuro del Milan passa dal finale di stagione in campionato: sarà necessaria la qualificazione in Champions League per garantire investimenti di qualità nella rosa di Pioli, ma indubbiamente sono tutti sotto esame, Maldini compreso.

Calciomercato Milan, la posizione di Maldini è in bilico

Come riportato da Repubblica, senza il quarto posto, e quindi l’accesso alla prossima Champions League, potrebbero cambiare di molto le cose nella struttura societaria rossonera. Maldini è dunque sotto esame. Molto passa dal finale di stagione. Ad ogni modo, la proprietà ha recepito il messaggio di Paolo Maldini sulla necessità di investire per continuare a crescere nel percorso, mantenendo però una politica d’acquisti mirata per lo più ai giovani e senza spendere cifre folli.