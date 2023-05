Calciomercato Milan, Pioli si gioca il futuro: ultime tre giornate decisive

È un finale di stagione rovente in casa rossonera. La rivoluzione di Maldini potrebbe partire proprio dalla guida tecnica con Pioli che ha faticato a gestire i momenti chiave della stagione. L’allenatore del Milan è apparso molto teso nella conferenza stampa di vigilia della sfida con la Sampdoria. Se non dovesse entrare tra le prime 4 è logico che il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere in bilico.

Pioli può lasciare, decisivo il quarto posto

Il contratto di Pioli è in scadenza nel 2025 e questo potrebbe risultare positivo per il tecnico di restare sulla panchina rossonera. In caso di mancata qualificazione Champions, oltre al tecnico, rischierebbero anche Maldini e Massara. Decisive, quindi, le ultime tre sfide di campionato contro Sampdoria, Juventus e Verona.