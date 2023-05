Calciomercato Roma, spunta il nome per l’attacco: piace a Mourinho

La Roma cerca soluzioni in attacco

La Roma stacca il pass per la finale di Budapest. Nel doppio confronto con il Leverkusen, i giallorossi hanno avuto la meglio, grazie al gol dell’andata di Bove. Nonostante ciò, la dirigenza comincia a pensare al mercato per regalare a Mourinho una rosa ancor più competitiva. Il reparto da sistemare con maggior urgenza è l’attacco, dove Abraham e Belotti hanno fatto grande fatica a trovare il gol, perciò si cerca un profilo da inserire come titolare e possibilmente che soddisfi le richieste del tecnico lusitano.

Roma, idea Morata

Il club giallorosso avrebbe sondato il terreno per l’ex bianconero, attualmente all’Atletico Madrid, Alvaro Morata. Il trentenne ha trovato molto spazio quest’anno, ma gradirebbe cambiare aria. Si è discusso molto di Juventus e Milan nelle ultime settimane, ma ora ci sarebbe anche la Roma.