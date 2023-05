Cittadella-Como, probabili formazioni e dove vederla

Cittadella ospita il Como

Il Cittadella, ancora a rischio play-out, si gioca tutto contro il Como. La formazione di casa è obbligata ad una vittoria che garantirebbe la salvezza (essendo due punti avanti al Cosenza). Il Como, invece, già salvo, sogna ancora un’insperata qualificazione ai play-off. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Salvi, Del Fabro, Giraudo, Pavan; Vita, Branca, Crociata; Antonucci; Magrassi, Ambrosini.

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Parigini, Fabregas, Bellemo, Iovine, Ioannou; Cerri, Cutrone.