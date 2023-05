Cosenza-Cagliari , le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Cosenza-Cagliari

Il Cosenza si gioca la salvezza, ma deve anche sperare che il Como vinca a Cittadella, cosa non semplice ma la speranza comunque esiste visto che i lombardi sono ancora in corsa per i Playoff. Il Cosenza scenderà in campo senza gli squalificati Nasti e Vaisanen, mentre Ranieri farà turnover considerando i molti diffidati.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-4-2): Micai; Martino, Venturi, Meroni, D’Orazio; Marras, Voca, Brescianini, Florenzi; D’Urso, Zilli. A disp.: Marson, Rispoli, La Vardera, Salihamidzic, Calò, Agostinelli, Cortinovis, Prestianni, Kornvig, Praszelik, Finotto, Delic. All.: Viali

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Prelec. A disp.: Aresti, Goldaniga, Obert, Viola, Millico, Barreca, Luvumbo, Kourfalidis, Di Pardo, Lella, Rog, Pavoletti. All.: Ranieri

ARBITRO: Abisso di Palermo