Cosenza-Cagliari, probabile formazioni e dove vederla

Il Cagliari a caccia di punti per il quarto posto

A Cosenza arriva il Cagliari di Claudio Ranieri. La formazione sarda obbligata a vincere per sperare nel quarto posto (in caso di risultato negativo di Parma e Sudtirol). Calabresi provano a raggiungere la salvezza diretta, senza passare per i play-out, raggiungibile solo in caso di vittoria e sconfitta del Cittadella. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

COSENZA (4-4-2): Micai; Martino, Venturi, Meroni, D’Orazio; Marras, Voca, Brescianini, Florenzi; D’Urso, Zilli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Prelec.