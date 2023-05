Genoa-Bari, probabili formazioni e dove vederla

Il Genoa chiude davanti al proprio pubblico

Il Genoa saluta la Serie B affrontando il Bari nell’ultima giornata di campionato. I rossoblù, già approdati in A, chiudono la stagione davanti al proprio pubblico contro un Bari già certo dei play-off e del terzo posto in classifica. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.



Le probabili formazioni:

GENOA (4-3-2-1) Semper; Hefti, Vogliacco, Dragusin, Sabelli; Sturaro, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Aramu; Coda. All. Gilardino

BARI (4-4-2): Frattali; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Molina, Benali, Benedetti, Morachioli; Esposito, Ceter. All. Mignani